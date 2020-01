Un lutto immenso ha colpito Ezio Greggio: lo straziante messaggio sui social del popolare conduttore di "Striscia la Notizia"

Nelle scorse ore lo storico conduttore di Striscia la Notizia è stato sommerso da un terribile lutto. Appresa la notizia della scomparsa del grande campione di calcio Pietro Anastasi, anche Ezio Greggio è di fatto rimasto sconvolto dal doloroso fatto. Da tempo il centravanti catanese lottava conto un brutto male, fino appunto all’esito nefasto del 17 gennaio 2020. La notizia ha ovviamente sconvolto non solo il mondo del calcio, ma di tutto lo sport in generale così come quello dello spettacolo.

Ezio Greggio sconvolto

Ezio Greggio, che da anni ha la propria residenza a Montecarlo, ha dunque deciso di scrivere un lungo quanto straziante post sul suo account Instagram in ricordo proprio di Anastasi. Chi è fan di Ezio sa bene come egli sia fortemente appassionato della Juve.

Compatibilmente con i suoi molti impegni lavorativi, il noto presentatore di Canale 5 cerca infatti di non perdersi nessuna delle partite della sua squadra del cuore.

Da quando conduce Striscia la Notizia, inoltre, Ezio è spesso protagonista di divertenti siparietti con il suo amico e collega Enzo Iacchetti, fan dell’Inter. Per questa ragione, Greggio è rimasto particolarmente smarrito di fronte alla morte del calciatore, un bianconero di tutto rispetto.

Tramite dunque il suo account, l’attuale compagno della bellissima Romina Pierdomenico ha scritto un commovente messaggio rivolto dell’ex calciatore. Le sue parole, scaturite direttamente dal cuore, sono state molto apprezzate anche da tutti i suoi follower. Anastasi giocò nella Juve per 8 stagioni, vincendo 3 scudetti e segnando addirittura 78 reti in campionato.