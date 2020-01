Fernanda Lessa si è espressa contro Patrick Pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 4: le parole della ex modella brasiliana

Fernanda Lessa è al momento una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 maggiormente sott’occhio. Dopo essere stata pesantemente criticata per via delle sue parole contro la coinquilina Licia Nunez, nelle scorse ore ne ha combinata un’altra delle sue. Poco prima della diretta di venerdì 17 gennaio, sono di fatto entrati nella Casa anche gli ex gieffini Patrick Rey Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, fino a quel momento rinchiusi nel privè. Ecco dunque che la modella, mentre chiacchierava con Michele Cucuzza, si è messa a prendere in giro Patrick per via della sua giacca giudicata “troppo stretta”.

Fernanda Lessa contro tutti

“Sembra che ha la giacca di quand’era magro e che ora non può permettersi di prenderne un’altra”, ha dunque affermato Fernanda Lessa.

Così, anche in questo caso, si è immediatamente alzato un polverone sul web. Nello specifico su Twitter la brasiliana è stata criticata dagli spettatori del Grande Fratello Vip e dai fan di Patrick in particolare. Si ha dunque l’impressione, secondo i più, che non appena finirà in nomination la donna potrebbe facilmente lasciare la Casa di Cinecittà…





Nel frattempo Fernanda Lessa ne ha avute da ridire anche contro Antonella Elia. Tutto ha avuto inizio quando la ex DJ ha dato della “lesbica” alla Nunez. La Elia si è pertanto detta “schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore” della coinquilina, ritenendo che non sia in grado di vivere insieme ad altre persone. “Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale”, ha precisato ancora la ex reginetta di Non è la Rai.

La Lessa, dal canto suo, ha giustificato le sue parole affermando di aver avuto lei stessa una relazione con una donna in passato.