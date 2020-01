Grande Fratello Vip, Valeria Marini avrà un confronto con la Rusic?

Dopo anni di frecciatine e recriminazioni reciproche, Valeria Marini entrerà nella Casa del GF Vip per un confronto con la "rivale" Rita Rusic.

Al Grande Fratello Vip ci sarà finalmente un confronto tra la showgirl dei baci stellari Valeria Marini e la sua “rivale” Rita Rusic: le due avrebbero dei conti in sospeso visto che entrambe, in passato, sono state legate al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic e Valeria Marini

Il matrimonio tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori durò dal 1983 al 2000, mentre per i tre anni successivi il famoso produttore fu legato a Valeria Marini. Le due donne avranno l’occasione di incontrarsi faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip dove sembra che potrebbero avere un acceso confronto per dei conti in sospeso riguardanti le loro discusse storia d’amore con il produttore. Proprio lui aveva fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa all’ex moglie con cui si era scambiato ricordi e frasi affettuose riguardanti il loro passato e i due figli avuti insieme (Mario e Vittoria).

Anche per Valeria Marini è presente una vecchia conoscenza all’interno della casa: si tratta di Ivan Gonzalez, l’ex tentatore che ha conosciuto all’epoca della sua partecipazione a Temptation Island Vip (e per cui lasciò il suo fidanzato).

Tra i due non è mai scoppiata la passione ma soltanto un solido rapporto d’amicizia: sembra che Valeria Marini abbia seguito la sua carriera qui in Italia e che avrebbe spinto anche per trovargli una nuova fidanzata. I due potrebbero parlare dopo il confronto tra la showgirl e Rita Rusic, ma non c’è ancora nulla di certo.