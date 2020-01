L'ex cavaliere Juan Luis Ciano ha deciso di esprimersi pesantemente contro Maria De Filippi: "La verità sul perché mi ha cacciato"

Pare proprio che Juan Luis Ciano non abbia superato del tutto il suo addio al Trono Over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha difatti deciso di lanciare un messaggio chiaro e forte nei confronti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’ex fiamma di Gemma Galgani sembra nello specifico non aver preso bene proprio il comportamento della conduttrice pavese nei suoi confronti. Dopo diverse segnalazioni, infatti, la moglie di Costanzo lo ha educatamente invitato a lasciare la trasmissione targata Mediaset.

Ciano non si rassegna a non far più parte del parterre maschile. Dopo essersi presentato negli studi romani con l’intenzione di corteggiare la Galgani, Juan Luis Ciano aveva mostrato a tutti il lato migliore di sé.

Tuttavia la frequentazione con la Dama torinese è durata davvero poco, proprio a causa delle continue segnalazioni contro l’uomo.

Juan Luis Ciano allontanato

Grazie ai suoi modi gentili e al suo aspetto molto gradevole, Juan Luis era dunque pienamente riuscito ad ammaliare Gemma Galgani. La finta è però durata solo poche settimane, dal momento che un altro cavaliere, Armando Incarnato, insieme all’opinionista Gianni Sperti hanno fatto aprire gli occhi alla Dama, tacciando Juan di corteggiare altre donne all’infuori del programma.





Ecco dunque che l’ex cavaliere un paio di giorni fa, dal suo profilo Instagram, ha condiviso una foto apparentemente dedicata alla trasmissione. Nel suo sfogo sul social Juan appare molto diretto, lanciando una vera e propria frecciatina velenosa verso lo staff di Uomini e Donne.