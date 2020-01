Licia Nunez ha rivelato che avrebbe ricevuto l'ex "rivale" Eva Grimaldi nel cuore della notte a casa sua per parlare proprio di Imma Battaglia.

Al Grande Fratello Vip continuano le polemiche e le accuse a distanza tra Licia Nunez e la sua ex, Imma Battaglia. Questa volta l’attrice ha rivelato un particolare sul passato della moglie dell’attivista, Eva Grimaldi.

Licia Nunez e Eva Grimaldi

La storia tra Licia Nunez e Imma Battaglia sembrava finita pacificamente e invece la partecipazione dell’attrice al Grande Fratello Vip ha aperto nuove e vecchie ferite, incrinando per sempre i rapporti. Mentre Imma Battaglia l’ha definitiva “una bugiarda” e ha preso le distanze da quanto da lei affermato, Licia Nunez ha confessato un dettaglio su sua moglie Eva Grimaldi che, stando a quanto da lei rivelato, un giorno l’avrebbe raggiunta a casa sua nel cuore della notte.





Stando a quanto rivelato da Licia Nunez all’epoca Imma Battaglia ed Eva avevano litigato perché l’attrice sarebbe stata gelosa del fatto che la compagna andasse a casa della sua ex per prendere la sua posta.

Tra Licia Nunez e Eva ci fu quindi un confronto e addirittura le due si sarebbero scambiate pareri su Imma, tanto che Licia avrebbe persino offerto i suoi consigli alla “rivale”:

“Io le dissi ‘Se c’è una cosa che Imma non sopporta è l’aggressività, torna a casa e cerca di chiarire con Imma. Ma non essere aggressiva‘. […] L’ho fatto per rispetto e perché c’era sempre amore, in modo diverso. E c’è tutt’ora. Sono stata una signora dal primo all’ultimo giorno”, ha dichiarato l’attrice, nonostante Imma Battaglia abbia preso completamente le distanze da quanto da lei dichiarato a proposito della loro liaison.