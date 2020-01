Volano scintille tra Licia Nunez e Fernanda Lessa: le due si sono chiarite per la frase offensiva pronunciata alla top model brasiliana.

Al Grande Fratello Vip non si placa la polemica esplosa tra Licia Nunez e Fernanda Lessa: la modella brasiliana si era rivolta all’attrice dandole della lesbica in maniera dispregiativa.

Licia Nunez contro Fernanda Lessa

Fernanda Lessa si è scusata per la sua frase offensiva contro Licia Nunez, ma l’attrice non ha voluto sentire ragioni: con un duro sfogo la bionda Licia ha lasciato intendere di essere rimasta ferita dal comportamento della Lessa e di aver ritenuto quel “è stata la lesbica” terribilmente offensivo nei suoi confronti. L’attrice ha specificato di essere orgogliosa di essere lesbica e ha detto che pur accettando le scuse della top model non se la sentirebbe di tornare ad avere con lei un rapporto più amichevole o profondo.

“Non riesco ad abbracciarla perché la cosa è troppo fresca.

Fernanda non ha offeso la sottoscritta perché io sono orgogliosa di essere lesbica, ma ha offeso tutta la mia categoria, non posso fare cose contro la mia persona: non riesco ad abbracciarla”, ha riferito la Nunez, che sui social ha ottenuto messaggi di solidarietà e affetto per la vicenda. Dopo la nomination infatti Fernanda Lessa, interrogata da Michele Cucuzza, aveva rivelato che a nominarla sarebbe stata la Nunez e si era rivolta a lei dicendo “è stata la lesbica”. Sui social la questione aveva generato un putiferio e in molti hanno chiesto l’eliminazione immediata della top model dallo show: Licia alla fine ha chiarito personalmente il suo disappunto verso Fernanda Lessa ma non è escluso che al Grande Fratello Vip vengano comunque presi provvedimenti.