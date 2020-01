Sanremo 2020, Monica Bellucci: “Non ci andrò”

Anche Monica Bellucci ha annunciato che non sarà presente al Festival: che c'entri la gaffe di Amadeus su Francesca Sofia Novello?

Dopo Salmo anche Monica Bellucci da forfait: l’attrice ha fatto sapere che non sarà al Festival di Sanremo 2020 nonostante la sua presenza fosse già stata annunciata per il mercoledì sera.

Monica Bellucci: l’addio a Sanremo

Attraverso un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa, Monica Bellucci ha fatto sapere che non sarà presente al Festival di Sanremo 2020 per “cause di forza maggiore”. Quali siano queste cause non è dato sapere, e per di più poche ore fa anche il rapper Salmo aveva fatto sapere di aver annullato la propria partecipazione allo show.

L’abbandono da parte dei due artisti arriva a poche ore dalla polemica che ha investito Amadeus, direttore artistico di questa edizione, che in conferenza stampa aveva parlato di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che secondo il conduttore sarebbe stata scelta per la sua “capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro.”

La frase ha fatto imbestialire il pubblico del web e non è escluso che se ne parlerà ancora durante il Festival di Sanremo.

A prendere le difese del celebre conduttore ci ha pensato sua moglie, Giovanna Civitillo, e poi ovviamente anche larga parte dei suoi fan sui social (anche se per qualcuno il suo errore sarebbe praticamente imperdonabile). In tanti hanno dichiarato che non guarderanno questa edizione del Festival mentre Amadeus a proposito delle polemiche ha detto “come dice Achille Lauro me ne frego”. Al festival saranno presenti 10 presenze femminili che accompagneranno il conduttore durante la kermesse, Monica Bellucci doveva essere proprio tra queste.