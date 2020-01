Paola Barale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa esprimendosi apertamente contro Alfonso Signorini: il post della showgirl

Paola Barale ha deciso di esprimersi apertamente sui social dopo aver visto in tv alcune scene del Grande Fratello Vip 4. La bellissima showgirl di Fossano si è pertanto tolta qualche sassolino dalla scarpa contro Alfonso Signorini, a suo tempo reo di aver pubblicato su “Chi” delle foto in topless della stessa ex compagna di Raz Degan. Paola ha dunque fatto un confronto tra le parole pronunciate al Gf Vip dal direttore e la sua decisione di rendere note tali foto. La donna ha così parlato di “mancanza di rispetto nei confronti della donna” in generale.

Visualizza questo post su Instagram Parole più che condivisibili, ma mi sfugge qualcosa… Signorini , l’altra sera, durante la puntata del Gf Vip denuncia con grande impeto e sicuramente a ragione, un cattivo esempio di “brutta televisione”. Lo ha ripetuto piu’ volte il direttore di “Chi” riferendosi alle esternazioni di bassissimo livello di uno dei concorrenti del programma, urlando giustamente alla necessità di porre fine alla mancanza di rispetto nei confronti della donna. Tutto questo mi suscita una domanda… Non e’, forse, anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più? Una cattiva comunicazione qualunque essa sia,televisiva o carta stampata , produce cattive conseguenze E per ripetere le parole che più volte ha usato il direttore di chi durante la puntata, questo non è un processo a nessuno, ma un invito a riflettere e alla coerenza.. #buonweekend Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 18 Gen 2020 alle ore 3:57 PST

Paola Barale: l’attacco

L’ex valletta di Mike Bongiorno ha inoltre puntualizzato come questa sia stata secondo lei un esempio di “cattiva comunicazione”. Arriverà a questo punto un chiarimento da parte di Alfonso Signorini? Oppure il giornalista lascerà cadere nel vuoto le accuse della showgirl piemontese?