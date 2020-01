Anche Michelle Hunziker ha voluto dire la sua su quanto detto da Amadeus a proposito di Francesca Sofia Novello: il post ha fatto il pieno di like.

A Sanremo 2020 le donne avrebbero dovuto essere le vere protagoniste, e invece hanno finito col diventare le protagoniste della polemica: sui social anche Michelle Hunziker ha voluto dire la sua sulla conferenza stampa che ha generato una bufera su Amadeus.

Michelle Hunziker: Sanremo 2020

In tanti hanno apertamente detto la loro su Sanremo 2020 e in particolar modo sulla frase pronunciata da Amadeus durante la conferenza stampa della kermesse a proposito di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che a detta del conduttore sarebbe stata scelta “per la capacità di stare accanto a un grande uomo restando un passo indietro”. La frase ha generato una bufera sui social e anche l’ex padrona di casa della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker, ha voluto dire la sua in proposito: la conduttrice ha dichiarato che parole simili, specialmente dette in una conferenza stampa, possono pesare come macigni.

“Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità le donne”, ha detto la conduttrice, che sui social ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto e di condivisione da parte dei fan, pienamente d’accordo col suo messaggio.

Amadeus ha chiesto scusa per la frase specificando di essere stato frainteso, e infine quando le polemiche lo hanno preso d’assalto il conduttore ha dichiarato che sarebbe indifferente alle critiche. Sui social sua moglie, Giovanna Civitillo, ha provato a prendere le sue difese ma con scarso successo difronte al pubblico del web completamente imbestialito per quanto successo.