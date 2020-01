Uomini e Donne, Giulio ha scelto: tutto sulla ragazza

Al termine del suo percorso a Uomini e Donne Giulio Raselli avrebbe finalmente fatto la sua scelta: si tratterà di Giulia o di Giovanna?

Dopo aver Uomini e Donne il tronista Giulio Raselli ha finalmente fatto la sua scelta: dopo un percorso piuttosto difficile all’interno del programma Giulio ha finalmente preso la sua decisione su quella che sarà la corteggiatrice a lasciare con lui il programma. Si tratterà di Giovanna o di Giulia?

Giulio Raselli: la scelta

La prima a entrare nello studio del dating show di Maria De Filippi per un confronto con Giulio Raselli è stata Giovanna: il tronista le ha spiegato le ragioni per cui non l’avrebbe scelta e tra i due è scoppiata una furibonda lite. Giovanna ha dichiarato che vedendo l’interesse da lui mostrato verso l’altra corteggiatrice avrebbe perso fiducia e per questo non si sarebbe aperta come avrebbe voluto. Al termine della discussione Giulio Raselli ha fatto la sua scelta, e ovviamente la sua decisione è stata per Giulia.





I petali di rosa hanno avvolto i protagonisti del trono e i due si sono scambiati un tenero bacio.

Sembra che questa volta per non far trapelare nulla a proposito della decisione di Giulio Maria De Filippi ha fatto in modo che il momento della scelta scattasse solo in diretta tv, e in tanti sono rimasti sbalorditi nel sapere che alla fine il tronista avrebbe scelto Giulia. “Ci sono stati alti e bassi, momenti difficilissimi… Nelle ultime settimane arrivavo a casa o in albergo e non ce la facevo più a stare senza di te e l’unica cosa che posso dirti adesso è ti prego dimmi di sì perché ti amo“, ha detto lui a Giulia, con cui finalmente potrà coronare il suo sogno d’amore.