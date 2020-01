Che Dio ci aiuti 6: quando va in onda e le rivelazioni sul cast. Elena Sofia Ricci torna nei panni di Suor Angela

Arriva “Che Dio ci aiuti 6“: ecco quando va in onda e gli indizi sul cast. Elena Sofia Ricci conferma il suo ritorno nel ruolo di Suor Angela e parla della futura stagione della serie TV.

“Che Dio ci aiuti 6”: quando va in onda?

Dopo il successo di “Che Dio ci aiuti 5”, si attende il ritorno della suora più amata della TV italiana. La nuova stagione è prossima all’inizio delle riprese: ad anticiparlo è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che nel numero in edicola martedì 21 gennaio parla di un inizio ciak previsto per la primavera

Elena Sofia Ricci si dice impaziente di rientrare nei panni dell’intrepida Suor Angela, protagonista della serie di Rai Uno. La Ricci aveva detto addio con difficoltà al suo personaggio al termine della scorsa edizione confermando comunque la realizzazione della sesta stagione, peraltro da lei fortemente desiderata.

Circa il suo personaggio, Elena Sofia Ricci aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Io sono allergica alla ripetitività e alla lunga serialità, e in genere dopo la terza stagione mollo, invece sta suora mi si azzecca addosso.

È tremenda, tu te ne vorresti liberare, ma lei non se ne vuole andare. E scopri che in fondo non ne puoi fare a meno. Ogni volta che finisce una serie di Che Dio ci aiuti io mi commuovo”.

Al momento l’attrice si è detta “impegnatissima” per le riprese di “Vivi e lascia vivere”, altra fiction di Rai Uno, e di una nuova serie TV su Rita Levi Montalcini.

La quinta stagione era stata protagonista di un boom di ascolti. Il personaggio di Suor Angela ha avuto un forte crisi interiore che l’ha resa più umana, una crisi che l’ha portata a togliersi il velo e a riflettere, per renderla poi più forte e consapevole di prima. Nella sesta stagione potremmo vedere “il riscatto” di Suor Angela che dopo una stagione di “crisi” potrebbe trovare una nuova strada per realizzarsi.

Un punto di partenza, ad esempio, potrebbe essere la relazione di amicizia tra lei e il dottor Pietro Santoro.

“Che Dio ci aiuti 6”: il cast

Iniziano a circolare indiscrezioni online sul cast che comporrà la sesta stagione anche se non sappiamo ancora con certezza quali personaggi potrebbero tornare. Ad esempio, Blogo riporta alcun voci di corridoio. Diana Del Bufalo che nella quarta stagione della fiction interpreta Monica Giulietti potrebbe ricomparire nella serie tv.

Inoltre, in Che Dio Ci Aiuti 6, Gabriele Mattei, personaggio interpretato da Cristiano Caccamo, potrebbe non esserci. Non è il solo. Accanto all’ipotetico addio di Cristiano potrebbe esserci anche quello di Arianna Montefiori. L’attrice potrebbe lasciare la fiction, dopo che il suo personaggio – Valentina Valpreda – è convolato a nozze con Gabriele Mattei.

Tra i nuovi personaggi si vocifera quello di Erasmo che pare che sarà un ragazzo che non ha mai goduto dell’affetto di una famiglia e che trovi l’amore fraterno proprio nel convento di Suor Angela.

Infine quello di Emiliano Cambiasse, un neurologo di tutto rispetto che viene indicato a Suor Angela da Monica.

Sembra si parli quindi del 2021 come periodo indicativo in cui “Che Dio ci aiuti 6” potrebbe tornare sugli schermi.