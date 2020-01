I fan di Chiara Ferragni si sono scatenati per uno scatto in cui l'influencer non sembra indossare la biancheria: la foto ha scatenato una bufera.

Chiara Ferragni è tornata a mostrarsi sui social con uno scatto in cui sembra non indossare la biancheria intima: i fan si sono complimentati con lei per la sua forma smagliante e per la sua foto seducente, ma ovviamente non sono mancate anche le critiche da parte degli haters.

Chiara Ferragni: la foto

Senza reggiseno e con dei jeans che sembrano mostrarla senza biancheria intima, la fashion blogger Chiara Ferragni ha infiammato il web: come sempre i suoi fan si sono divisi tra sostenitori e “contrari” allo scatto. Tra di loro c’è infatti chi ha accusato la fashion blogger di postare foto “poco decorose” per il suo ruolo di madre o accusandola di contenuti volgari.

Chiara Ferragni ha sempre risposto per le rime alle critiche e poco più tardi ha postato un’altra foto che in cui è ritratta in biancheria intima e su cui ha scritto “cool mum”.

Insomma, alla fashion blogger non importa nulla delle critiche e anzi, ritiene di essere una mamma alla moda proprio per il suo essere trasgressiva, libera e al passo con i tempi. Sui social sono comunque in tanti ad aver preso le sue difese, e del resto anche lei stessa ha più volte replicato contro coloro che l’abbiano accusata di non essere una buona madre per via dei suoi contenuti piccanti sui social. In più di un caso anche suo marito Fedez aveva preso le sue difese rispondendo per le rime al malcapitato hater che avesse insultato sua moglie o il suo modo di essere un genitore.