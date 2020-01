Sui social si è scatenata l'ironia dei fan dopo la confessione intima fatta da Gabriel Garko: l'attore ha usato un'improbabile metafora gastronomica.

Ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco a Io e Te, Gabriel Garko si è lasciato sfuggire una gaffe culinaria mentre cercava di descrivere – ancora una volta senza rivelare nulla di certo – le sue preferenze sotto le lenzuola.

Gabriel Garko: la gaffe sull’orientamento sessuale

Da anni ormai va avanti il dibattito sull’orientamento di Gabriel Garko: l’attore è stato pizzicato spesso in compagnia dell’amico attore Gabriele Rossi, e questo ha alimentato non poco i rumors circa la sua presunta omosessualità. Da Pierluigi Diaco, interrogato ancora una volta su quali siano le sue preferenze sotto le lenzuola, l’attore ha commesso una gaffe che ha divertito i fan dei social: Garko ha infatti dichiarato di amare la “crostata con le pere” e il “salame piccante”. Sui social i fan hanno fatto non poca ironia sulla questione, ma di certo l’attore non rivelerà neanche stavolta quali siano le sue reali preferenze sotto le lenzuola.





Garko, che in passato è stato legato a diverse donne celebri tra cui Eva Grimaldi, ha dichiarato di non voler esporre pubblicamente i propri affari privati.

L’attore ha dichiarato che spesso le attenzioni morbose sulla sua vita pubblica avrebbero infierito negativamente sulla sua sfera privata e in particolare sulla sua famiglia: “Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine”, ha confessato l’attore a proposito della sua decisione, in tanti si chiedono però se ci sia qualcuno nel suo cuore.