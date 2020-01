Nel corso della notte un concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha sporcato il bagno della Casa in modo vergognoso: ecco di chi si tratta

Nella Casa del Grande Fratello, si sa, ne succedono di tutti i colori, sia sotto le telecamere sia al di fuori di esse. Nel corso delle varie edizioni c’è infatti chi ha rimesso, intasando completamente il lavandino. Ma anche chi ha lasciato spiacevoli ricordini nella toilette di natura purtroppo molto chiara… Francesca De André, per esempio, nel suo GF Vip 16 aveva dato di matto dopo essere stata testimone di un episodio del genere! Ecco dunque che la scorsa notte, dopo la messa in onda della quinta puntata del Gf Vip 4, pare che uno dei concorrenti abbia fatto i suoi bisogni direttamente sulla tavoletta del water. A raccontare l’accaduto ai suoi compagni di avventura è stata Licia Nunez, che ha visto entrare in bagno Ivan.

“Mi ha detto che era di corsa”, ha precisato l’attrice mentre spiegava la vicenda a una incredula Antonella Elia. Ecco dunque il video del racconto:

Licia ha trovato la cacca di iban sopra la tavoletta del wc, non ha fatto in tempo ad alzarla era di corsa? 😱 #gfvip pic.twitter.com/OeqrJjXyp2 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 21, 2020

Gf Vip 4: le accuse di Elia e Zequila

Nel mentre, proprio la ex valletta di Mike Bongiorno è stata protagonista di un altro episodio poco carino. La giunonica Valeria Marini è stata infatti invitata da Alfonso Signorini per avere un confronto con Rita Rusic all’interno della Casa di Cinecittà. La showgirl è così entrata dalla porta rossa, intavolando con la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori un dialogo non propriamente amichevole. Una volta uscita Valeria, Rita Rusic è tornata in camera dove è stata accolta da Antonella Elia e da Antonio Zequila. Questi ultimi, dopo aver tessuto le lodi della loro coinquilina, hanno invece lanciato delle vere frecce al veleno contro la Marini.

“Tu eri bellissima”, ha detto Zequila alla Rusic, “mentre lei [Valeria] sembrava il triplo di te […]. Un ces*o colossale”. Non meno gentile è stato l’intervento della Elia, che ha rimarcato ulteriormente: “Lei era un ces*o, un mostro!”.