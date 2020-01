Ivan Gonzalez ha baciato appassionatamente Antonella Elia sotto lo sguardo attonito dei coinquilini della casa del Gf Vip 4

Qualche sera fa all’interno della casa del Gf Vip 4 si è tenuto un party a tema spagnolo per festeggiare il compleanno di Ivan Gonzalez. In quell’occasione il ragazzo è stato incitato dai suoi coinquilini a dare un bacio a tutte le donne. Così, tra uno scherzo e l’altro, l’ex tentatore che ammaliò Valeria Marina si è alzato da tavola ed è andato a dare un bacio ad Antonella Elia. Ma non si è trattato di un bacio casto su fronte o guancia, bensì di un vero bacio sulla bocca! Dopo il gesto del gieffino, l’ex valletta de “La ruota della fortuna” ha esclamato con evidente gioia “Viva la España”, suscitando sorrisi nei suoi compagni di avventura.

Grande Fratello Vip: screzi e litigi

Successivamente, durante la diretta del Gf Vip, i due si sono resi protagonisti della prova in cui dovevano indovinare quale alimento veniva loro riversato addosso all’interno di una vasca.

Imbrattati all’inverosimile, sia Antonella che Ivan si sono quindi gettati sotto la doccia per ripulirsi dagli avanzi di cibo. I due si sono fatti coccolare dall’acqua, dopo giornate caratterizzate da tensione e polemiche nonché da forti litigi. Come quello della stessa Elia nei confronti di Fernanda Lessa. Lo screzio tra le due prime donne non è scemato nemmeno durante la puntata. Ossia quando Alfonso Signorini ha domandato alla bionda soubrette di abbracciare la collega in un momento di sconforto.

In precedenza, la stessa ex modella brasiliana aveva rivelato di essere rimasta male alla nomination di Antonella, soprattutto per le motivazioni che aveva ricevuto. Antonella Elia l’aveva di fatto nominata sostenendo di trovarla aggressiva e di mal sopportare la sua voce.