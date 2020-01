Rita Rusic ha dato spettacolo nella Casa del GF Vip a telecamere spente: l'attrice è stata ripresa con le mani dentro i suoi pantaloni.

Durante le registrazioni notturne nella Casa del Grande Fratello Vip Rita Rusic è stata ripresa mentre assecondava i propri desideri più spinti: del resto è stata la stessa attrice a lamentarsi più volte del fatto che nella Casa mancasse il testosterone.

Rita Rusic: autoerotismo al GF

Con un video a dir poco bollente – che le telecamere si sono presto sbrigate a interrompere – Rita Rusic avrebbe dato spettacolo al Grande Fratello Vip: nelle immagini si vede l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori mentre pratica autoerotismo del tutto indisturbata, e nella stessa stanza con altri concorrenti.

Sui social la bollente produttrice non ha fatto segreto con i fan di desiderare presto un fidanzato, e più volte all’interno della casa aveva dichiarato che secondo lei sarebbe mancato un po’ più di testosterone. Spregiudicata e senza freni, Rita Rusic ha anche annunciato il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia dichiarando di essere intenzionata a “stupire”, ed è fuor di dubbio che nel bene o nel male ci sia riuscita.





Nell’ultima puntata del reality show lei e Valeria Marini hanno avuto un acceso scontro a proposito dei loro trascorsi (entrambe hanno condiviso l’amore per Vittorio Cecchi Gori), ma Rita Rusic si è rifiutata di chiedere scusa alla showgirl. Sui social è scoppiata una vera e propria bufera per via di Antonella Elia e Antonio Zequila, che l’hanno difesa dando a Valeria Marini del “mostro”.