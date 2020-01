Paolo Bonolis e Luca Laurenti: è lite tra i due?

Fine di un'amicizia tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis? Secondo indiscrezioni i due avrebbero avuto una violenta lite.

Tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti sarebbe scoppiata una violenta lite: il duo comico più amato del piccolo schermo ha deciso di separarsi? Secondo indiscrezioni da mesi i due non andrebbero più d’accordo, e forse la lite potrebbe essere la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Al termine di uno dei loro show Paolo Bonolis e Luca Laurenti avrebbero avuto un’accesa lite ed entrambi si sarebbero ritirati nei rispettivi camerini sbattendo la porta. Da mesi, secondo i meglio informati, tra i due ci sarebbe una certa freddezza: a L’Intervista di Maurizio Costanzo Bonolis non avrebbe mai menzionato lo storico collega, nonostante con lui abbia trascorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera televisiva. Inoltre sui social non sono apparse più foto che li ritraggono insieme, motivo in più per credere che qualcosa si sia definitivamente rotto nell’amicizia tra i due conduttori.





Luca Laurenti dal canto suo ha sempre avuto parole gentili nei confronti del suo storico collega: in un’intervista rivelò persino che sarebbe stato Bonolis ad aiutarlo a uscire dalla grave depressione in cui era sprofondato.

Bonolis avrebbe anche il merito – a detta del suo amico – di avergli presentato la moglie, Raffaella Ferrari, che lo avrebbe trasformato in un’altra persona aiutandolo a uscire dalla depressione. In tanti sui social sono impazienti di sapere se i due conduttori faranno cenno alla cosa e se finalmente torneranno a farsi vedere insieme amici come prima.