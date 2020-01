Molto apprezzato in studio ma criticato dai telespettatori: il look di Wanda Nara divide i fan del GF Vip.

Non è certo passato inosservato il look che l’opinionista Wanda Nara ha scelto per la quina puntata del GF Vip. A sottolineare la sua bellezza si è messo anche Alfonso Signorini, che l’ha fatta alzare in piedi per farla ammirare a tutto il pubblico in studio e a casa.

Look di Wanda Nara al GF Vip

L’abito scelto dalla moglie di Mauro Icardi ha messo in mostra il suo corpo in tutto il suo splendore. SI è trattato di un body nero particolarmente scollato e aderente tutto ricoperto da una rete che si allunga fino alle caviglie. Un vestito per cui lei stessa si è definita “una sirena rimasta impigliata in una rete” e che ha suscitato anche l’approvazione del conduttore, il quale ha voluto svelare tutti i dettagli facendola alzare in piedi.

Scontato il visibilio del pubblico nel vederla ma anche quello di Pupo, che si è unito al commento del look della collega opinionista.

“Posso lanciare il primo hashtag della serata? #Chiamate la polizia” ha affermato per poi aggiungere il suo apprezzamento alla bellezza della donna.

Come sempre il web si è diviso a riguardo, anche se la bilancia pende dalla parte dei commenti negativi. A fianco di chi ha fatto i complimenti alla donna per aver scelto quell’abito, sono in molti ad aver espresso un parere negativo sostenendo che non esalti le sue forme. “Ma che vestito è quello di Wanda Nara?“, “Mio marito l’ha descritto come una rete per pescare salmoni norvegesi” sono solo alcuni dei tweet pubblicati dagli utenti. Non è poi mancata l’ironia, come quella di chi ha scritto “Vorrei chiedere a Wanda se è riuscita a pescare qualche pesce con quella rete appesa al vestito“.

Qualcun altro si è anche chiesto se la Nara sarebbe entrata in piscina durante la puntata.

Anche nella precedente diretta il suo look non sembrava aver avuto molta approvazione da parte di un buon numero di telespettatori, che si erano chiesti se Wanda scegliesse i suoi vestiti al buio.