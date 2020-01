Albertino Dj ricorda Leopardo, uno dei primi disc jockey radiofonici italiani

Albertino Dj, pseudonimo di Sabino Alberto Di Molfetta direttore artistico di Radio M2O, commemora la scomparsa di Leopardo sul suo profilo Instagram avvenuta 16 anni fa. Nella foto postata da Albertino Dj si possono vedere i due disc jockey seduti allo stesso mixer in momenti storici diversi. La vicinanza di Sabino a Leopardo si nota anche con la didascalia che accompagna la foto:”Esattamente 16 anni fa ci lasciava una leggenda della radio: Leopardo voce storica di @radiomilanointernational ! Il ragazzo sotto nella foto, seduto al suo stesso mixer, sognava di essere lui: ero io!”

Visualizza questo post su Instagram Esattamente 16 anni fa ci lasciava una leggenda della radio: Leopardo voce storica di @radiomilanointernational ! Il ragazzo sotto nella foto, seduto al suo stesso mixer, sognava di essere lui: ero io! 💖 Un post condiviso da ALBERTINO (@albertinodj) in data: 22 Gen 2020 alle ore 10:18 PST

Albertino Dj ricorda Leopardo: chi era

Leopardo, al secolo Leonardo Re Cecconi, classe 1954, è stato uno dei primi disc jockey delle radio italiane, oltre che conduttore radiofonico. La sua carriera musicale nasce quasi per caso: durante i suoi studi in architettura, la passione per la musica lo porta a lavorare per Radio Reporter dapprima e nel 1976 per Radio Milano International.

All’inizio degli anni 80, diviene uno degli ideatori di Band of Jocks , una classifica di 10 conduttori radiofonici italiani, che risultò particolarmente attrattiva per i giovani.

Fa il suo ingresso in Tv insieme al suo collega Federico l’Olandese Volante con il programma PopCorn, in onda su Canale5, caratterizzato per la particolare vivacità della trasmissione, dopodiché svolse un’esperienza per Radio 105, e nel 1987 rientra a Radio Milano International. Nel suo curriculum troviamo anche RTL 102.5, Hit Channel e Radio Montecarlo. Leopardo muore prematuramente a soli 50 anni il 22 gennaio 2004 a causa di un tumore alla laringe.