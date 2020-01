Carlotta Cocina: “Vi racconto la prima volta che ho fatto l’amore”

Carlotta Cocina ha stupito i concorrenti de La Pupa e Il Secchione rivelando un aneddoto sulla sua prima volta con un uomo.

Carlotta Cocina, la pupa bionda de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, si è lasciata andare ad alcune confidenze piccanti con gli altri concorrenti parlando della sua prima volta. L’influencer ha confessato che all’epoca era fidanzata con un ragazzo da quasi un anno e che la prima a cui confessò la vicenda fu sua madre.

Carlotta Cocina: la confessione

Nell’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione e Viceversa si è parlato di vita sotto le lenzuola e in particolare di quelle esperienze che avrebbero messo in imbarazzo i “secchioni” del programma. Carlotta Cocina ha confessato quindi un aneddoto del suo privato, rivelando che la sua prima volta sarebbe stata con un ragazzo con cui era fidanzata da quasi un anno.





L’influencer ha anche aggiunto che la sua sarebbe una famiglia piuttosto chiusa sull’argomento, e ha svelato che infatti, quando raccontò l’episodio a sua madre, lei non l’avrebbe presa nella maniera più aperta.

La donna avrebbe attaccato in faccia il telefono a sua figlia, che invece ci teneva a raccontare proprio a lei la sua prima esperienza sessuale.

All’interno del programma Carlotta Cocina si è attirata non poco antipatie ma ciononostante Giovanni De Benedetti – il secchione con lei in gara che ha dato un bacio a Stella Manente – ha deciso di rimanere al suo fianco fino alla fine dello show. Tra i due gli inizi non erano stati dei più semplici e Carlotta aveva mostrato anche di provare gelosia nei confronti di Stella, con cui ormai il feeling con De Benedetti sarebbe alquanto evidente. Per il momento lei e De Benedetti sono i primi in classifica, e sono in tanti a scommettere sulla loro vittoria.