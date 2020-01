Il celebre conduttore Enzo Iacchetti ha confessato di non avere amici in TV, e neanche il suo storico collega Ezio Greggio lo sarebbe.

Ezio Iacchetti è stato piuttosto duro e lapidario per quanto riguarda le sue amicizie nel mondo della televisione: il celebre conduttore ha dichiarato di non avere amici nella sfera lavorativa e poi si è espresso in maniera piuttosto fredda anche per quanto riguarda il suo storico collega, Ezio Greggio.

Enzo Iacchetti contro Ezio Greggio

“Greggio? Un compagno di banco”, con queste parole Enzo Iacchetti ha descritto la sua amicizia con lo storico collega Ezio Greggio, dopo che ha anche dichiarato di non avere amici in TV. Tra i due colleghi dunque non ci sarebbe il profondo rapporto d’amicizia che chiunque avrebbe potuto pensare vedendoli a Striscia la Notizia. I due, evidentemente, fuori dal lavoro non avrebbero alcun rapporto e del resto Iacchetti ha ammesso che non avrebbe proprio “amici” nel mondo della televisione.





Il conduttore ha detto anche che preferisce coltivare rapporti con persone che siano al di fuori del proprio ambito lavorativo: “Adoro il mio mestiere ma appena finisco una puntata di Striscia…”, ha dichiarato.

Il conduttore non ha mai nascosto che quando conobbe Greggio lui sarebbe stato intenzionato ad “annientarlo”: tra i due non sarebbe mai corsa un’immediata simpatia reciproca ma col tempo, nonostante i differenti caratteri, sarebbero riusciti a rispettarsi e a trovare un punto d’incontro.Iacchetti ha confessato nel corso delle sue interviste di essere intollerante anche alle “follie” dei vip, e di preferire piuttosto gente comune o semplice che si possa incontrare ovunque, fuori dal contesto in cui lavora. “Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista, uno il commercialista”, ha dichiarato.