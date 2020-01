Can Yaman nuovo inviato dell’Isola dei Famosi? L’ipotesi

Bello, bravo e nei cuori delle italiane: Can Yaman potrebbe essere il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi, dopo essere stato a C'è Posta per Te.

Mentre il Grande Fratello VIP è nel pieno del suo svolgimento, si inizia già a parlare di un’altra colonna portante del mondo del reality show di Canale 5. Si tratta dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe partire appena concluso il GF. Lo show, seppure a detta di molti sia ormai arrivato al capolinea (come dimostrano i bassi livelli di share registrati nell’edizione 2019), è ancora una delle priorità di Mediaset. Mentre il cast è in via di definizione, arrivano le prime voci su chi possa ricoprire il ruolo di inviato, in sostituzione dell’ormai noto Alvin. Il settimanale Chi parla di un nome che potrà suonare sconosciuto ai più: Can Yaman, attore turco.

Can Yaman, di chi si tratta?

Idolatrato da migliaia di fan, ha conquistato la popolarità grazie al ruolo di Ferin Aslan nella serie turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore diventata famosa in tutto il mondo.

Classe 1989, prima di raggiungere il successo come attore, Can Yaman è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, iniziando subito dopo la sua carriera come avvocato fiscalista. Nonostante il successo nell’ambito forense, ha iniziato a prendere lezioni di dizione e, spinto dagli amici, ha intrapreso la carriera dell’attore. Apprezzato dalle donne italiane, è recentemente approdato in Italia, dove lo scorso sabato 18 gennaio ha partecipato a una puntata di C’e posta per te. Che Canale 5 si sia già affezionata al giovane attore turco tanto da spedirlo in Honduras?

Una possibile trattativa: Alessandra Mussolini

Dalle prime indiscrezioni emerge anche l’ipotesi di una possibile trattativa tra l’Isola e Alessandra Mussolini: secondo il magazine Dagospia sarebbe stata avvistata negli studi di Magnolia, a Roma. La domanda ora sorge spontanea: in caso di un accordo, la Mussolini parteciperebbe come naufraga o in qualità di opinionista?