Juan Luis Ciano ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua esperienza a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Gemma Galgani. Il cavaliere ha anche svelato dettagli piccanti su quanto accaduto nella famosa notte trascorso con la donna all’hotel di Torino. Non sono mancati, però, dei commenti negativi rispetto a quanto Gemma ha riferito su di lui. Juan pensava che il dating show di canale 5 potesse fargli conoscere una donna speciale, matura, ma quello che invece è successo è sconvolgente.





Juan Luis Ciano, verità su Gemma

Gemma Galgani, secondo Juan Luis Ciano, avrebbe mentito sulla notte trascorsa con il cavaliere nell’hotel di Torino. Infatti, in un’intervista, l’odontotecnico napoletano ha rivelato tutta la verità. Da quanto rivelato, Gemma e Juan avrebbero dormito abbracciati e si sarebbero scambiati coccole e tenerezze.

Gemma, invece, aveva parlato di una notte in cui il cavaliere avrebbe dormito come una statua, fermo immobile. Inevitabile, quindi, la delusione mostrata da Juan rispetto all’esperienza a Uomini e Donne, dove credeva e sperava di trovare una donna matura. Juan ha confessato di essere rimasto deluso dalla donna che credeva di amare: Gemma ha rivelato cose false su di lui. Inoltre, lo avrebbe accusato di volere tutto subito, mentre Juan è un uomo a cui piace dare tempo al tempo. Infine, il cavaliere napoletano ha sempre trattato la donna con i guanti, cercando di non farle mancare nessuna attenzione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche la replica della diretta interessata.