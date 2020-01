E' bufera tra Massimo Giletti e Marco Furfaro: il membro del PD avrebbe accusato il conduttore televisivo senza che gli altri potessero sentire.

A L’Aria che tira è scoppiata una furibonda lite tra Massimo Giletti e il membro della segreteria nazionale del Pd, Marco Furfaro.La discussione si è conclusa con la furia del conduttore che si è allontanato dallo studio di Myrta Merlino.

Massimo Giletti contro Marco Furfaro

Una dichiarazione fatta a mezza a bocca da Marco Furfaro ha fatto imbestialire il conduttore Massimo Giletti, il quale non gliele ha certo mandate a dire. La discussione nello studio di Myrta Merlino era incentrata sul caso Bibbiano, ma il commento a bassa voce di Furfaro avrebbe distolto Giletti dalla conversazione facendolo arrabbiare sul serio. Sembra che il membro del PD abbia dichiarato infatti che il conduttore sia leghista, e con un’evidente simpatia per Matteo Salvini.





Massimo Giletti non avrebbe preso bene il commento di Furfaro e sarebbe andato su tutte le furie, accusandolo in diretta TV: “Ma quale populismo, non ha neanche il coraggio di dirmelo in faccia.

Me le dica in faccia. Le dice sotto voce, non ha il coraggio: lo ridica sottovoce. Stia attento a quello che dice, di me e della mia moralità lei non si mette in mezzo. Ha capito? Che sia chiaro, dopodiché arrivederci e grazie”, ha urlato il conduttore lasciando lo studio tra il clamore del pubblico.

In passato lo stesso leader leghista era stato ospite di alcuni programmi condotti da Massimo Giletti dove, tra le altre cose, aveva anche rivelato di aver commesso un errore diffondendo il video di un ragazzo dislessico. Anche in quel caso c’erano state numerose polemiche sull’argomento.