Tra le molte storie d'amore avute da Sandra Milo in gioventù ce n'è persino una con Bettino Craxi: l'attrice ha svelato tutti i dettagli.

Sandra Milo è senza freni e ancora una volta l’attrice ha rivelato dettagli su una sua liaison con un uomo importante: questa volta si sarebbe trattato di Bettino Craxi, con cui lei si sarebbe incontrata in gran segreto in uno degli hotel più famosi di Roma.

Sandra Milo e Bettino Craxi

A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, l’attrice Sandra Milo ha confessato che con lui avrebbe avuto una romantica liaison e che il famoso politico sotto le lenzuola sarebbe stato “importante”. Lei e Craxi si sarebbero incontrati in gran segreto nell’Hotel Raphael di Roma, ma i loro incontri avrebbero avuto vita breve per via dei loro rispettivi impegni familiari e lavorativi. I due decisero di lasciarsi senza amarezze, e tornarono alla loro vita di sempre come se nulla fosse.





Sandra Milo ha dichiarato che lei e Craxi si sarebbero conosciuti da ragazzi a Milano e che lei sarebbe sempre stata molto attratta dalla idee politiche e dal modo di parlare del leader socialista.

L’attrice ha parlato anche della moglie di Craxi definendo Anna Maria Moncini “una grande donna”, e ha detto anche che durante una serata alla Scala qualcuno avvisò la donna di un libro scritto dalla Milo intitolato Venere e il Psi. La moglie di Craxi rispose di esserne a conoscenza e che l’attrice lo avesse fatto leggere a lei per prima: un modo per evitare pettegolezzi. Quella su Bettino Craxi è solo una delle innumerevoli liaison che Sandra Milo ha confessato di avere con personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo o della politica, uno su tutti Federico Fellini di cui sarebbe stata l’amante per ben 17 anni.