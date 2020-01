Uomini e Donne, Barbara e Marcello hanno litigato: i motivi

Volano scarpe a Uomini e Donne: Barbara De Santi ha tirato contro Marcello prima un biscotto, e poi uno dei suoi tacchi a spillo.

Stando ai dettagli emersi dalle ultime registrazione del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi sarebbe andata su tutte le furie con Marcello e avrebbe finito con il lanciargli del cibo in studio. La dama se la sarebbe presa anche con l’intero parterre maschile.

Barbara De Santi contro Marcello

Le cose si mettono male tra Barbara De Santi e Marcello: durante le registrazione del 21 gennaio la dama e il cavaliere si sarebbero confrontati al centro dello studio, e lei avrebbe rinfacciato a Marcello di averla subito riaccompagnata in albergo dopo la cena fuori trascorsa insieme. A sua volta il cavaliere avrebbe sostenuto invece che lei sarebbe troppo impegnata per dargli retta, e quindi la lite sarebbe degenerata in un vero e proprio putiferio.

Barbara avrebbe prima lanciato un biscotto contro il cavaliere e poi, dopo essere quasi inciampata, si sarebbe tolta una scarpa che gli avrebbe tirato contro.





Gianni Sperti avrebbe provato a riprenderla dicendole tra le altre cose “di non sprecare il cibo”, e per questo Barbara De Santi avrebbe raccolto il biscotto da terra (che una signora le avrebbe offerto perché accusava un calo di zuccheri) e se lo sarebbe messo in bocca, incurante dei germi e della sporcizia. Anche Armando si sarebbe scagliato contro la dama per il suo comportamento e le avrebbe dato della “pazza” per via della sua scenata. Una puntata ricca di guai dunque per Barbara De Santi, che non si sa ancora con chi o per quanto porterà ancora avanti il suo percorso al trono.