Francesca Cipriani in costume, i fan: “Slaccialo”

Francesca Cipriani è tornata a infiammare i social: questa volta l'ex Pupa si è mostrata senza reggiseno durante un bagno sensuale.

La showgirl tutte curve Francesca Cipriani ha fatto impazzire i fan con uno scatto a dir poco provocante condiviso su Instagram: l’ex pupa si è mostrata mentre faceva il bagno e con il costume completamente abbassato all’altezza del suo generoso e prorompente décolleté.

Francesca Cipriani: il costume

Francesca Cipriani non ne sbaglia una e anche questa volta ha infiammato i social: l’ex pupa dalle forme prorompenti ha condiviso uno scatto che ha fatto impazzire i fan, e si è mostrata senza nulla che coprisse il suo generoso décolleté a parte le mani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 21 Gen 2020 alle ore 11:49 PST





In tanti hanno commentato il suo scatto con messaggi di lodi e d’entusiasmo, ma come sempre non sono mancate anche le critiche: gli haters hanno chiesto alla showgirl di condividere scatti più decorosi con la sua platea.

A Francesca Cipriani non sembrano interessare le polemiche e pertanto ha preferito non rispondere. Di recente la showgirl ha rivelato che in passato, proprio per colpa di un suo bagno provocante, sarebbe stata arrestata: infatti in quel caso la location scelta per lasciarsi andare a un tuffo non era di certo la più adatta, trattandosi di Fontana di Trevi.

Com’è noto a Roma è severamente vietato bagnarsi nell’acqua delle storiche fontane presenti in città e ogni anno capita che turisti inconsapevoli o personaggi in cerca di visibilità ottengano delle salatissime multe a causa del loro comportamento irrispettoso. Francesca Cipriani in seguito alla vicenda chiese scusa, ma purtroppo da allora non è stata l’unica a balzare alle cronache per lo stesso motivo: Valeria Marini, qualche anno più tardi, ha fatto il bagno nella Barcaccia di Piazza di Spagna.