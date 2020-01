Per un giorno intero Fernanda Lessa è sfuggita ai "radar" del GF, e in tanti si sono chiesti se non fosse addirittura scappata dal reality show.

I fan del Grande Fratello Vip hanno constato con sgomento che Fernanda Lessa è sparita per quasi un giorno intero dalle inquadrature delle telecamere della Casa più spiata d’Italia: che fine aveva fatto la concorrente? Sul web si è scatenata l’ironia del pubblico.

Fernanda Lessa scomparsa

Durante la sfilata maschile e poi per il resto della giornata, Fernanda Lessa non è praticamente mai stata presente alle attività della Casa. Sui social c’è addirittura chi ha ipotizzato che la modella fosse fuggita, oppure chi ha pensato che fosse andata a dormire per via di un po’ d’influenza. Oggi a sorpresa Fernanda Lessa è ricomparsa tra gli altri concorrenti, e anche in questo caso non sono mancate critiche e commenti al suo indirizzo. In tanti hanno infatti dichiarato di trovare che la modella e Fabio Testi siano i concorrenti più “inutili” di questa edizione del reality show perché non prenderebbero mai parte alle attività svolte dagli altri concorrenti.





Nella casa del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa si è già attirata qualche antipatia, e ad esempio Antonella Elia non ha nascosto di sopportare malvolentieri la compagnia della modella.

L’attrice aveva chiesto senza pensarci due volte la sua eliminazione, facendo il nome della modella in nomination. Anche Fernanda Lessa di rimando non ha nascosto di trovare piuttosto fastidioso il comportamento dell’attrice, e così le due hanno già avuto qualche battibecco all’interno della Casa più spiata d’Italia. I prossimi a rischiare l’eliminazione sono Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez, ma è fuor di dubbio che anche per Fernanda Lessa la sfida di restare il più a lungo possibile nella Casa del GF Vip si stia facendo più difficile del previsto.