Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è amore: mentre lei sentiva la sua mancanza al GF Vip il fidanzato le ha scritto un tenero messaggio.

Al Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto ha avuto un momento di sconforto e ha dichiarato di non voler deludere la sua famiglia né tanto meno il fidanzato, Federico Rossi. Dopo lo sfogo della gieffina proprio il fidanzato le ha dedicato un commovente messaggio via social.

Paola Di Benedetto: il messaggio

L’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha un po’ destabilizzato Paola Di Benedetto, che infatti si è messa a piangere durante un confessionale spiegando di aver paura di deludere tutti: la sua famiglia e in particolar modo il fidanzato, Federico Rossi di Benji e Fede. I due starebbero insieme da poco più di un anno ma l’ex naufraga ha dichiarato che “insieme avrebbero provato emozioni forti”. Poco dopo il suo sfogo è stato proprio Federico Rossi a prendere la parola via social e scrivendole un tenero messaggio che ha commosso i fan.

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta…

Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate!”, ha scritto il cantante, che ha condiviso con i fan una foto di Paola Di Benedetto. Per il momento dunque sembra che tra i due le cose procedano a gonfie vele, anche se durante l’estate avevano vissuto un breve momento di crisi ed erano sembrati lì lì per lasciarsi. In tanti sui social si domandano se presto la coppia convolerà a nozze, e magari proprio dopo l’esperienza vissuta da Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip.