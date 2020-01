Giordana Angi parla della fidanzata: la cantante si dice felicemente innamorata, ma non svela il nome della sua dolce metà.

Giordana Angi sarà uno dei volti nuovi sul palco di Sanremo 2020. Lo scorso è stato un anno vincente per la cantante, con il secondo posto ad Amici e il grande successo dell’album “Voglio essere tua”. Oltre alla carriera, anche la sua vita sentimentale pare vada a gonfie vele: Giordana Angi è infatti fidanzata con una ragazza misteriosa.

La misteriosa fidanzata di Giordana Angi

La talentuosa ex concorrente di Amici 2019 ha rivelato di non essere più single. Ma è ancora un mistero l’identità della ragazza che ha conquistato il cuore di Giordana Angi. La cantante aveva annunciato la sua omosessualità già nella fase iniziale del talent show di Maria De Filippi, a novembre 2018. All’epoca aveva raccontato di essere uscita da una relazione con una ragazza a cui avrebbe dedicato un pezzo.

“Ci eravamo lasciate in malo modo. Lo vedo con le mie ex fidanzate, che erano sempre state con ragazzi prima. Io ero sempre la loro prima esperienza. Mi rendevo conto della differenza. Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno”.

In seguito, tuttavia, la cantante è sempre rimasta molto discreta sulla sua vita sentimentale, fino a quando non ha rivelato a Novella 2000 di avere un nuovo amore. L’identità della ragazza che ha conquistato il cuore di Giordana Angi è però ancora ignota: “non la conoscete perché lei non è famosa” aveva commentato. Anche i suoi profili social non svelano nulla, ma la cantante si è detta felice e innamorata.

Giordana Angi a Sanremo 2020

Il brano proposto da Giordana Angi per Sanremo sarebbe invece dedicato alla madre, come fa intuire il titolo.

“Come mia madre“, scritto in collaborazione con Manuel Finotti, è il biglietto d’ingresso della cantante fra i BIG del Festival. La giovane promessa era già salita su palco dell’Ariston nel 2012, fra le Nuove Proposte, e come autrice del brano cantato da Nina Zilli nel 2018, “Senza appartenere”.