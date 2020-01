Grande Fratello Vip, sfilata per i maschi in stile Full Monty

L'aria si scalda al GF Vip: gli uomini nella Casa, invitati da Rita Rusic, hanno sfilato per le concorrenti che hanno scelto un vincitore.

L’atmosfera si fa bollente nella casa del Grande Fratello Vip: Rita Rusic ha proposto agli uomini della casa di fare una sfilata senza veli, e alla fine le concorrenti hanno eletto i vincitori tra coloro che sono parsi loro più eccitanti.

Grande Fratello Vip: la sfilata

Via i jeans e le magliette al Grande Fratello Vip: gli uomini della casa più spiata d’Italia hanno sedotto e divertito le concorrenti sfilando senza vestiti. I due vincitori sono stati Pago e Ivan Gonzalez, mentre al secondo posto si sono classificati Andrea Denver e Paolo Ciavarro. Barbara Alberti ha fatto da presidentessa e poi le concorrenti hanno singolarmente votato quello che per loro sarebbe stato il vincitore.





Rita Rusic e Antonella Elia sono quelle che hanno dimostrato di apprezzare di più la sfilata, e del resto la stessa Rusic non ha fatto mistero di desiderare un “po’ più di testosterone” all’interno del reality show.

La produttrice è entrata nella casa dichiarando di voler stupire gli italiani, e ha anche affermato che, se si fosse presentata l’occasione, sarebbe stata felice di dare inizio a una nuova liaison con qualche affascinante concorrente. Per il momento il suo desiderio non è stato esaudito, e anzi al momento sembrano esserci state per lo più liti e battibecchi all’interno di questa nuova edizione. I concorrenti hanno anche già ricevuto il primo richiamo ufficiale per non aver rispettato alcune regole, e il momento della nomination si fa sempre più vicino.