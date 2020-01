Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno litigato? L’indiscrezione

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto ritorno a Uomini e Donne per parlare di come starebbe procedendo la loro storia d'amore.

Ida Platano e Riccardo

Tutto sembra procedere liscio come l’olio nella vita di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, a parte qualche battibecco, sembrano ancora intenzionati a fare sul serio. I due sono tornati nello studio di Uomini e Donne, dove la loro storia ha avuto inizio, e hanno spiegato uno dei motivi della loro ultima discussione: Ida si sarebbe infuriata perché Riccardo non ha fatto gli auguri di compleanno a Gemma Galgani, sua grande amica. Il cavaliere allora si è rivolto direttamente alla dama del trono over chiedendole se le fossero mancati i suoi auguri e poi ha anche aggiunto che Ida non avrebbe fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti, ma lui non se la sarebbe comunque presa.





Riccardo ha promesso che sposerà Ida Platano e per questo starebbe valutando alcune offerte di lavoro a Brescia, così da poter andare a vivere con la dama che ha conquistato il suo cuore.

Ida ha lasciato intendere di non averne ancora parlato con lui e stava per scoppiare l’ennesimo battibecco prima che Maria De Filippi li interrompesse proponendo loro di ballare. I due hanno lasciato lo studio sereni e sono sembrati a tutti molto affiatati, tant’è che si sarebbero scambiati baci ed effusioni anche durante l’intera puntata. I fan sono impazienti di sapere solo quando verranno celebrate le loro attesissime nozze.