Ornella Vanoni: “Le candele di Gwyenth Paltrow sul palco di Sanremo”

Ornella Vanoni ha fatto esplodere l'ironia dei fan sui social: la cantante ha chiesto che a Sanremo vengano esposte le candele di Gwyneth Paltrow.

Ornella Vanoni ha stupito il pubblico di Instagram esprimendo la sua preferenza per un prodotto che Gwyneth Paltrow ha lanciato sul suo e-shop, e che lei vorrebbe vedere a Sanremo piuttosto dei soliti fiori. La cantante qualche giorno fa aveva espresso il suo parere anche su una delle polemiche più discusse del festival.

Ornella Vanoni e le candele

Poco tempo fa sui tabloid di tutto il mondo Gwyneth Paltrow è stata al centro di numerose polemiche per via della sua nuova candela, un prodotto che la famosa attrice Hollywoodiana ha deciso di chiamare “L’odore della mia vagina” e che, proprio per il suo nome, ha fatto discutere il pubblico di mezzo mondo. Ornella Vanoni ha ritirato fuori la questione asserendo che a Sanremo preferirebbe vedere tante candele di Gwyneth Paltrow piuttosto che i soliti fiori, e il suo post ha generato grande ilarità e stupore sul web.

Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante,tante candele di Gwyneth Paltrow . — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) 22 gennaio 2020







Purtroppo la richiesta della cantante non potrà essere esaudita visto che il prodotto sarebbe andato in sold out a poche ore dal lancio, e inoltre è fuor di dubbio che una scelta simile solleverebbe più polemiche di quante questo Festival di Sanremo non ne abbia già viste.

Proprio Ornella Vanoni aveva preso parola in merito proprio sulle polemiche legate al Festival, una su tutte quella sul rapper Junior Cally, autore di un brano dai contenuti fortemente sessisti. La cantante aveva duramente condannato l’eventualità che il rapper prendesse parte alla kermesse, così come molti altri personaggi televisivi.