Taylor Mega è nella bufera per le foto del suo dito medio alle forze dell'ordine. Anche Paola Ferrari si è scagliata contro l'influencer.

Dopo la bufera scoppiata a Live – Non è la D’Urso per la foto del suo dito medio contro le forze dell’ordine, Taylor Mega è stata protagonista di un acceso dibattito contro Paola Ferrari, che ha condannato aspramente le foto incriminate.

Paola Ferrari contro Taylor Mega

Anche Paola Ferrari si è aggiunta al coro di disapprovazione contro l’influencer Taylor Mega: a Live – Non è la D’Urso infatti, erano state mostrate alcune immagini che ritraevano la bionda influencer mentre faceva il dito medio a una macchina delle forze dell’ordine. “Ho visto solo ora questa orrenda foto. Ho letto solo giustificazioni pietose”, ha scritto la giornalista sportiva, intimando a Taylor Mega di vergognarsi.

La foto ha scatenato un vero putiferio in rete, tanto che Striscia la Notizia ha consegnato a Taylor Mega il tapiro d’oro.

A Live – Non è la D’Urso l’influencer se l’era dovuta vedere anche con Mario Giordano, che pure aveva aspramente condannato le immagini: “Una che posta una foto così si deve solo vergognare e tacere”, aveva detto il giornalista. Per il momento l’influencer non è sembrata disposta a tornare sui propri passi e anzi, su Instagram ha postato un’altra immagine di se stessa mentre fa il dito medio e ha scritto “Non mi avranno mai come vogliono loro”.