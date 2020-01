Sanremo, il cachet di Roberto Benigni: cifre stellari

Polemiche e allusioni sono sempre più insistenti su quello che potrebbe essere il cachet di Roberto Benigni per Sanremo 2020.

Ferve sempre di più l’attesa per la 70esima edizione del Festival di Sanremo e finora non sono mancate polemiche e commenti sui conduttori e i partecipanti in gara. L’ultima, secondo indiscrezioni, potrebbe riguardare il compenso da capogiro che avrebbe richiesto l’ospite speciale Roberto Benigni.

Il cachet di Roberto Benigni

Non bastavano le polemiche attorno alla rinuncia di Monica Bellucci e di Salmo, adesso a destare disapprovazione sono anche i cachet da capogiro che avrebbero richiesto alcuni degli ospiti speciali invitati alla kermesse. Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, avrebbe chiesto per 140 mila euro e secondo indiscrezioni la sua partecipazione potrebbe essere in bilico proprio per la mancanza di budget da parte del Festival. Lo stesso sarebbe per Roberto Benigni, che addirittura avrebbe chiesto ben 300 mila euro per la sua partecipazione allo show.





Benigni aveva annunciato con entusiasmo che sarebbe andato a Sanremo, e Amadeus in conferenza stampa aveva rivelato addirittura che il noto attore avrebbe fatto qualcosa “che rimarrà nella storia della televisione”.

In tutta Italia i fan sono impazienti di sapere quale sarà l’ingresso trionfale di Benigni questa volta alla 70esima edizione del Festival, ma sui social sono già iniziate ad impazzare le polemiche riguardanti il suo presunto compenso da capogiro. Se la cifra sia davvero quella non è dato sapere, ma è fuor di dubbio che come per le scorse edizioni non mancheranno polemiche e allusioni in merito ai cachet dei personaggi vip che saranno ospiti al Festival di Sanremo.