Paura per Agata Reale: l'ex volto di Amici si trova in ospedale, dove starebbe combattendo una dura battaglia.

L’ex ballerina di Amici Agata Reale sarebbe ricoverata in ospedale: il ricovero risalirebbe a inizio dicembre, e lo storico volto della scuola di Maria De Filippi non ha rivelato ancora il motivo della sua degenza. In tanti sui social le hanno mostrato solidarietà e affetto, e lei ha affermato di non vedere l’ora di essere dimessa.

Agata Reale in ospedale

Cos’è successo ad Agata Reale? Per il momento della ballerina di Amici si sa solo che sarebbe ricoverata in ospedale già da alcune settimane, ma ancora non è chiaro il motivo del suo ricovero né quali siano le sue reali condizioni. Il marito Carmelo De Luca aveva postato un video di Agata Reale in ospedale a dicembre e aveva scritto “Torneremo più forti di prima”. La ballerina a sua volta ha scritto che starebbe combattendo contro qualcosa di nuovo, e ha raccontato i suoi sentimenti agli amici e alle persone che le vogliono bene senza nascondere un velo di malinconia e di preoccupazione.







In tanti sui social sono preoccupati per le sue condizioni di salute e sperano che presto Agata Reale stia meglio.

La ballerina si è sposata con l’attore Carmelo De Luca nell’agosto del 2019 e i due hanno una bambina piccola. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi Agata Reale non ha mai smesso di dedicarsi al mondo della danza, sua più grande passione, e in questi anni sarebbe diventata anche insegnante. Attraverso i social la ballerina ha continuato a mantenere i rapporti con i suoi ammiratori più affezionati, e in molti le hanno mostrato la loro preoccupazione in un momento tanto delicato.