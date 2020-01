Le cose si mettono male tra Antonella Elia e Adriana Volpe: l'attrice si è sfogata a proposito del ruolo avuto dalla Volpe all'interno della Casa.

Tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non corre buon sangue ma adesso che la modella brasiliana è stata “difesa” da Adriana Volpe le cose si mettono male anche tra l’attrice e la stessa conduttrice. Antonella Elia si è sfogata in un confessionale contro di lei.

Antonella Elia contro Adriana Volpe

Antonella Elia non ha perdonato ad Adriana Volpe di aver salvato dalla “nomination” la sua acerrima nemica, Fernanda Lessa, e di averlo fatto secondo lei solo per rispettare il suo ruolo di “perfettina”. In un confessionale l’attrice si è sfogata contro la conduttrice: “Lei deve fare sempre la finta perfettina, deve fare la mamma perfetta. Lei non avrebbe mai nominato una donna che risale dal baratro. Lei è una grande giocatrice. Qui ha il ruolo di quella perfettina”, ha dichiarato.





Che fosse infastidita per il comportamento avuto dalla Volpe nei confronti di Fernanda Lessa Antonella Elia non lo ha certo nascosto, e infatti anche Adriana Volpe si era indignata per alcuni dei suoi comportamenti dopo il “salvataggio” in extremis della Lessa.

La conduttrice aveva detto che Elia non stava facendo una bella figura col suo comportamento, e molti sui social sarebbero dello stesso avviso. Attualmente in nomination vi sono Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana, e proprio su quest’ultima Elia aveva espresso parole infuocate dicendo che avrebbe preferito “conoscerla meglio prima”, e non solo ora che la giovane è in nomination. Nel bene e nel male è fuor di dubbio che l’attrice sia il personaggio di questa edizione che ha sollevato più commenti, ma come si metteranno le cose tra lei e gli altri concorrenti se dovesse continuare a comportarsi così?