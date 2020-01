Mara Venier: “Vedrei Sanremo con me, Ferilli e De Filippi conduttrici”

Mara Venier sogna un Sanremo tutto suo con al fianco le amiche di sempre e 8 valletti tra politici e personaggi e famosi.

Mara Venier sarà una delle 11 donne al fianco di Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020. La conduttrice ha ipotizzato che in futuro, se dovesse capitarle l’onore di condurre il Festival, le piacerebbe che al suo fianco ci fossero due delle sue più grandi amiche.

Sanremo 2020 e Mara Venier

“Il Festival di Sanremo mi piacerebbe condurlo in futuro in compagnia di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Magari con otto valletti uomini”, così Mara Venier sognerebbe una sua eventuale conduzione del Festival di Sanremo, in compagnia delle amiche di sempre. La conduttrice ha dichiarato che tra i “valletti” vorrebbe anche uomini della politica, ma non ha fatto nomi e non si è sbilanciata su chi secondo lei potrebbe essere più adatto al ruolo.

La conduttrice è stata scelta da Amadeus per accompagnarlo nella conduzione della serata finale del Festival, che quest’anno è alla sua 70esima edizione.





Tanti gli ospiti e i concorrenti in gara, e ovviamente non potevano mancare le polemiche: dopo quelle su Rita Pavone, Salmo e Junior Cally, il protagonista più discusso di quest’edizione è stato sicuramente Amadeus, reo di aver pronunciato una frase di cattivo gusto sulla modella Francesca Sofia Novello, fidanzata con Valentino Rossi. Il conduttore si è scusato ma su di lui si è scatenata una bufera, e in tanti si chiedono se durante lo show si farà ancora menzione alle numerose critiche che sono circolate in rete (e non solo) durante queste settimane. Un altro dei temi più discussi sono stati certamente i cachet di alcuni degli ospiti alla kermesse, uno su tutti Roberto Benigni.