Grosse novità in serbo per il futuro di Netflix: il colosso dello streaming aprirà la propria sede operativa a Roma, la Capitale del Cinema.

Il colosso del cinema streaming Netflix aprirà una sede a Roma: a rivelarlo è stata la vicepresidente delle serie originali della piattaforma che ha parlato della decisione di aprire la seconda sede Netflix al mondo proprio nella Capitale italiana.

Netflix aprirà a Roma

Il luogo in cui aprirà la prossima sede italiana di Netflix non è ancora certo, ma i vertici della piattaforma streaming hanno fatto sapere che la sua inaugurazione avverrà entro il 2020. Sulla scelta di Roma poi si è espressa nientemeno che la vicepresidentessa delle serie Netflix, la quale ha espresso la sua simpatia proprio per la Capitale italiana, da sempre considerata una città con un ruolo chiave rispetto al cinema.





Inoltre, da quando la piattaforma streaming ha preso il via, l’accoglienza da parte degli abbonati italiani sarebbe stata entusiastica e per questo il naturale passo successivo – secondo la vicepresidente di Netflix Kelly Luegenbiehl – sarà proprio quello di aprire una sede in Italia: “Aprire un ufficio a Roma (…) ci permetterà di rafforzare le nostre molteplici partnership creative e di lavorare su una crescente offerta di film e serie Made in Italy e che potranno essere apprezzati dal pubblico in tutto il mondo”, ha specificato.

La sede, ha fatto sapere la vicepresidentessa, sarà sicuramente ben collegata alla zona del Centro di Roma e dovrà essere sia funzionale sia di rappresentanza per Netflix.

Attualmente la sede operativa del colosso è ad Amsterdam e, secondo indiscrezioni, nei prossimi mesi Netflix spenderà la bellezza di 17 miliardi per la realizzazione di serie e film totalmente esclusivi.