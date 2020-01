Roberto Alessi ha confessato il suo dramma attraverso i social: un suo amico si sarebbe tolto la vita.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha rivelato attraverso i social il suo dramma: un suo caro amico si sarebbe tolto la vita. Il giornalista ha rivelato il suo dolore per la tragica perdita e ha confessato i suoi sensi di colpa per non essersi accorto prima della situazione del suo caro.

Roberto Alessi: il drammatico lutto

Con uno straziante post su Instagram in cui ha mostrato un regalo fattogli dall’amico scomparso, Roberto Alessi ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita. Il suo amico si sarebbe suicidato buttandosi sotto un treno, e il giornalista non ha nascosto il suo grande dolore per non essersi accorto prima delle condizioni in cui sarebbe stato per prendere una decisione tanto tragica. Nella foto Roberto Alessi si è mostrato dal collo in giù, mettendo in mostra la cravatta che gli avrebbe regalato questa persona, e ha intimato agli amici di parlare con lui aprendosi anche sui loro problemi più inconfessabili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.giornalista) in data: 21 Gen 2020 alle ore 7:27 PST







In tanti si sono stretti attorno a lui con messaggi di affetto e di comprensione in un momento tanto difficile.

Alessi ha firmato il post anche a nome della propria moglie Betta, ovvero la stilista Elisabetta Guerreri. I due sono stati presentati da un amico comune e lo stesso direttore di Novella 2000 ha rivelato che quello tra loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, e il loro amore durerebbe ancora oggi. Il giornalista si è sempre detto follemente innamorato della stilista con cui è convolato a nozze nel 1998.