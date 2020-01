Samantha De Grenet ha spiegato ai fan il suo pensiero sulla chirurgia estetica e per farlo si è mostrata senza un filo di make up sul viso.

Samantha De Grenet si è mostrata sui social senza un filo di trucco, e ha anche parlato ai fan del suo rapporto con la chirurgia estetica, svelando quale sarebbe il suo pensiero in merito e come preferirebbe prendersi cura della propria bellezza.

Samantha De Grenet senza trucco

Con un post su Instagram l’ex naufraga Samantha De Grenet ha deciso di affrontare un argomento spinoso, ovvero i ritocchini di chirurgia plastica. La showgirl ha rivelato che avrebbe fatto qualche ritocchino in passato, ma tutti sarebbero stati finalizzati a mettere in risalto la sua fisionomia senza stravolgerla, consentendole di mantenere un aspetto salutare e di nascondere i primi segni dell’invecchiamento. Per mostrare ai fan il suo volto al naturale la showgirl si è fotografata senza un filo di make up, e qualcuno dei suoi fan sui social ha insinuato che la showgirl sarebbe stata “irriconoscibile” senza trucco.





Molti altri hanno lodato la sua bellezza al naturale e senza l’impiego di make up, mentre per quanto riguarda la chirurgia estetica è stata la stessa De Grenet a specificare di essersi affidata a uno specialista di fiducia, e che con lui avrebbe scelto per lei dei ritocchini non invasivi e a base di acido ialuronico. “Credo che a tutti faccia piacere invecchiare dolcemente, mantenere il più a lungo possibile una pelle tonica ed idratata, e perché no dimostrare meno anni e quindi sembrare più giovani”, ha dichiarato la showgirl, che ha sempre smentito categoricamente di essersi rifatta naso, labbra o altre parti del corpo.