La concorrente del GF Vip Barbara Alberti è stata accompagnata in ospedale: a comunicarlo il canale ufficiale della trasmissione.

Il GF Vip ha annunciato tramite un comunicato che la concorrente Barbara Alberti è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Il programma non ha voluto fornire ulteriori dettagli, pertanto non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore o se stia andando soltanto a fare un controllo di routine.

GF Vip: Barbara Alberti in ospedale

Diversi telespettatori che seguono la diretta h24 trasmessa sul Canale 55 del digitale terrestre hanno spiegato di non aver visto la scrittrice davanti alle telecamere per tutto il pomeriggio per poi notare la nota del programma. Per questo si pensa che non stesse bene e che quindi si sia voluta recare in una struttura sanitaria per effettuare i dovuti accertamenti. A chiarirlo sarà comunque il canale ufficiale della trasmissione o lei stessa quando farà ritorno nella casa.

Barbara Alberti aveva già annunciato nel corso della diretta di venerdì 24 gennaio 2020 di voler lasciare il programma.

Nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di dissuaderla dal gesto, la gieffina sembrava abbastanza decisa perché non riesce a vedere il reality come un gioco ed è convinta che stia rovinando la sua immagine trasmettendo soltanto i suoi lati negativi. Aveva inoltre accusato il conduttore di averla screditata in diretta. Queste le sue parole: “Prima mi trattava come una Madonna. Questa cosa non va. E’ tutto un rovesciamento della situazione. Me ne vado, hanno trasmesso solo cose ignobili di me“. Per questo sui social molti utenti pensano che la nota del GF sia soltanto una strategia per farla uscire dalla Casa e costringerla a rimanere.