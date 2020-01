Antonio Zequila ha lasciato dei commenti inopportuni su Paola Di Bendetto dando il via a uno scontro con il fidanzato Federico Rossi.

Arriva via social la replica di Federico Rossi ad Antonio Zequila: quest’ultimo, infatti, aveva lasciato commenti inopportuni sulla fidanzata del cantante. Dopo la sfilata organizzata nella notte nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, Zequila aveva dato “zero” al burlesque di Paola perché “non si è tolta la minigonna”. Immediate quindi le difese assunte dalla voce del duo Benji e Fede verso Paola Di Benedetto. Anche il web ha preso una posizione netta contro Zequila.

Federico Rossi contro Antonio Zequila

Antonio Zequila non aveva apprezzato il burlesque di Paola Di Benedetto (“Le do zero, che ca..o me ne frega, non si è spogliata”) e con il suo commento ha scatenato una polemica sul web. Secondo Zequila, Paola “ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli”.

Contro di lui, però, si è scagliato il fidanzato della ragazza, Federico Rossi, che replica ad Antonio via Twitter: “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a togliersi la minigonna per prendere un punteggio sopra lo zero?Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”.

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) 23 gennaio 2020

Molti utenti sul web, inoltre, hanno preso le stesse posizioni di Fede, accusando Antonio di essere “un viscido che va dietro le ragazzine“. Mentre Fede rincara ancora la dosa: “Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda”.