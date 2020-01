Si affaccia sull'oceano la nuova dimora di Harry e Meghan. Per i duchi di Sussex, villa da 35 milioni di dollari in Canada.

A pochi giorni dalla decisione di lasciare il ducato reale, Harry e Meghan sembrano aver trovato una nuova casa in Canada degna delle stanze reali di Londra. Una casa di 4 piani distribuita su 640 metri quadri, vista sull’oceano e un giardino immenso.

Una casa da sogno

Il 2020 non si è aperto nel migliore dei modi per la Regina Elisabetta e tutto il Buckingham Palace. La scelta di Harry e Meghan di staccarsi dal ducato reale ha spaccato gli inglesi, divisi tra chi ha appoggiato la scelta e chi, invece, l’ha condannata a gran voce. Tra dichiarazioni, comunicati e divisioni patrimoniali, il Sun ha rivelato ora che i duchi di Sussex avrebbero trovato una dimora anche in Canada, degna del lusso delle stanze di Londra.

Nel cuore della Golden Miles, a Vancouver, la coppia sarebbe ora pronta ad acquistare una nuova reggia da sogno: una casa che misura 640 metri quadri distribuiti su 4 piani. Sei camere da letto, una suite per gli ospiti, cinque bagni, un salotto e un giardino immenso, con una vista sull’oceano data dalle grandi vetrate che si aprono verso l’orizzonte. Il costo della “casetta” sarebbe di ben 35,8 milioni di dollari, cosa che avrebbe fatto già storcere il naso alla regina, cui già la ristrutturazione di Frogmore Cottage – la dimora britannica dei due duchi – era costata non poco.





Finanziati fino al prossimo anno

Mentre la nuova dimora dovrebbe accogliere i due duchi, il piccolo Archie e i cani, da Buckingham Palace sono arrivate le prime smentite sul taglio dei fondi da parte del principe Carlo.

Inizialmente su tutte le furie per le dimissioni del secondogenito, aveva deciso di non aiutare più economicamente Harry, salvo poi ripensarci una volta che la crisi “Megxit” è rientrata: Carlo finanzierà con i suoi investimenti privati per un anno la coppia, salvo poi ridiscutere dell’accordo al termine del “periodo di transizione”. Un supporto economico a tempo determinato, un accordo che lascia aperti dei futuri, ma non certi, impegni reali della coppia.