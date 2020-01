Il giorno seguente l'incidente Giancarlo Magalli ha commentato su Facebook quanto accaduto nella serata di venerdì 24 gennaio.

Giarcarlo Magalli ha avuto un brutto incidente sulla Cassia bis nella serata di venerdì 24 gennaio: la sua auto, una Smart bianca, ne è uscita distrutta. A poche ore di distanza dal sinistro dal quale è uscito miracolato, il conduttore della Rai ha commentato su Facebook quanto accaduto. Pubblicando una serie di foto nelle quali si vedono gli airbag esplosi, Magalli ha rimarcato come l’incidente sia stato devastante. “Ma non si è fatto male nessuno, per fortuna”, aggiunge anche.





Incidente Giancarlo Magalli: le foto

Il giorno seguente l’incidente Giancarlo Magalli ha commentato su Facebook quanto accaduto nella serata di venerdì 24 gennaio. Mentre percorreva la Cassia bis a bordo della sua auto, si sarebbe schiantato improvvisamente contro il guardrail e la sua Smart bianca sarebbe andata distrutta. Un cartoccio di lamiere, ma nessuna conseguenza.

Nelle immagini corredate al messaggio, infatti, il conduttore fa vedere chiaramente gli airbag dell’auto esplosi correttamente. Grazie a questi ultimi Magalli è uscito miracolosamente illeso dal sinistro.

Nel momento dell’incidente, inoltre, passava casualmente in zona un suo ex collega, Marcello Cirillo, che ha lasciato una testimonianza su quanto accaduto. “È stato un miracolo – ha rivelato Cirillo -, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”. D’altronde, anche il conduttore de I Fatti Vostri ha confermato che l’incidente è stato “brutto, ma non si è fatto male nessuno, per fortuna”.