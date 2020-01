Ottimo periodo per il Capricorno insieme a Toro, Scorpione e Pesci: qui i dettagli dell'oroscopo settimanale di Fox dal 27 gennaio al 2 febbraio.

Paolo Fox ha divulgato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020. Qui i dettagli per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale Fox 27 gennaio

Il periodo in questione sarà ottimo per Toro, Scorpione, Capricorno e Pesci, mentre dovranno affrontare qualche difficoltà in più gli Ariete e i Gemelli.

Ariete

Nonostante la presenza di Venere nel segno che renderà la propria vita sentimentale in fermento, sul lavoro nasceranno diverse tensioni per lo più di carattere economico. Bisogna uscire da una situazione che è risultata troppo costosa ed è arrivato il momento di tirare la cinghia.

Toro

Settimana facile in campo amoroso anche per le coppie: chi ha attraversato una crisi avrà ottime probabilità di giungere ad una riappacificazione. Le giornate migliori sono quelle intorno a venerdì 31 gennaio.

Gemelli

Le coppie che hanno affrontato un 2019 difficile sono ancora sotto stress e dunque è necessario recuperare il tempo perduto.

Per fare questo ci vuole però la volontà di entrambi: la settimana sarò tortuosa soprattutto lunedì e martedì.

Cancro

Venere è in aspetto buono e le stelle sono favorevoli alle nuove storie d’amore. Professionalmente invece, con Giove e Saturno in opposizione, si vivrà una fase di agitazione. Ci saranno comunque gradi passi in avanti ma con un’affermazione totale che arriverà soltanto entro la fine dell’anno.

Leone

Si è tropo presi da questioni economiche e burocratiche da far passare l’amore in secondo piano. Lavorativamente ci sono tanti progetti ma nessuno è ancora decollato. Previso un recupero negli ultimi due giorni del mese.

Vergine

Venere è in opposizione e pertanto non è il caso di insistere troppo sulle differenze della coppia . soprattutto in questi giorni in cui il lavoro prende il sopravvento su tutto il resto.

Giornate come quelle di lunedì e martedì possono creare anche una lontananza.

Bilancia

Qualche spesa di troppo ha creato un’eccessiva tensione nelle coppie: la settimana va quindi gestita con cautela, altrimenti si rischia che una discussione coinvolga la famiglia. Oroscopo interessante per tutti coloro che hanno iniziato da poco un praticantato o in apprendistato, perché con impegno e buona volontà il lavoro potrà diventare stabile.

Scorpione

Situazione astrologia importante, con Venere decisamente favorevole. Si avrà del tempo in più per stare con la famiglia o a contatto con una persona che negli ultimi tempi si è vista di meno. Grandi progetti anche sul lavoro: lunedì si potranno fare scelte che contano.

Sagittario

Per le coppie che hanno vissuto problemi all’inizio del 2020 un recupero è possibile negli ultimi giorni del mese, mentre lunedì e martedì ci sarà qualche discussione da tenere sotto controllo.

Sul campo lavorativo la situazione è positiva e sono favorite le scelte a lunga scadenza.

Capricorno

Ottima la posizione di Venere che riesce a far innamorare: attenzione però a giovedì e venerdì che sono le uniche giornate in cui sarà bene evitare complicazioni perché si potrebbe diventare eccessivamente intolleranti.

Acquario

É tempo di vivere un amore libero basato sull’amicizia. Vanno evitate le battaglie sabato e domenica, anche perché questo è un periodo in cui ci si deve allontanare da qualsiasi tipo di tensione. Sul lavoro non saranno in pochi coloro che dovranno rimettere in ordine la propria vita.

Pesci

Venere è nel segno e ci si sente più disponibile ad amare. Nelle coppie in crisi questa settimana può regalare spunti per trovare un accordo.