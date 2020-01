Al Bano e Romina sono tra gli ospiti attesi a Sanremo 2020. Sul palco dell'Ariston presenteranno il brano scritto per loro da Cristiano Malgioglio

Tornano da diversi tour in giro per il mondo: Al Bano e Romina sono più uniti che mai. In occasione della settantesima edizione del Festival, il cantante di Cellino San Marco salirà nuovamente sul palco dell’Ariston. Con lui l’ex moglie Romina Power. Per Sanremo 2020 tornano con un brano scritto per loro da Cristiano Malgioglio.



Sanremo 2020, il ritorno di Al Bano e Romina

Durante la conferenza stampa di presentazione, Amadeus, al di là delle polemiche che lo hanno visto protagonista, non ha tenuto nascosto il desiderio di avere al suo fianco Al Bano e Romina. Più di una volta il cantante pugliese si era sbilanciato, manifestando il suo amore per Sanremo. La Power, invece, non si era mai espressa in merito a un loro possibile ritorno tra i big in gara.

Dopo alcuni giorni di trattative è arrivata la conferma: i due cantanti saranno ospiti della prima serata di Sanremo 2020.

Per il giorno d’apertura, oltre a Fiorello e Tiziano Ferro, si attende il cast de “Gli anni più belli”, ultimo film di Gabriele Muccino, Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Martedì 4 febbraio canteranno alcuni dei loro più grandi successi. I due coglieranno l’occasione anche per far ascoltare al grande pubblico il brano inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio, il quale è tornato sulla cresta dell’onda anche grazie a “Sangue nero”, il brano scritto per Iva Zanicchi, presentato in occasione dei suoi 80 anni.

La figlia Romina Jr si esibirà insieme ai suoi genitori. Ha mostrato tutto il suo talento grazie a 55 passi nel sole, dimostrando una propensione per la conduzione. Ha seguito le orme dei genitori, maturando negli anni una grande dote per il canto. Davanti alle telecamere è perfettamente a suo agio e lei stessa lo ha confermato. Per gli ex coniugi riaffiorano momenti speciali. Quando, nel 1987, si misero in gioco tra i big del Festival, la Power era incinta della figlia.

A dare la notizia è stato Al Bano: “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al Festival di Sanremo, quei brani che sono diventati anche internazionali”.