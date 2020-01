Oggi Santiago De Martino ha sette anni e sembra già avere le carte in regola per fare il modello: qui uno scatto che lo ritrae in versione lord.

Sono molte le foto che ogni giorno, oggi come in passato, Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono di loro figlio: dalle vacanze in montagna ai rientri a casa dopo scuola, i loro seguaci hanno visto crescere giorno per giorno il piccolo Santiago. C’è uno scatto in particolare che lo ritrae in una posa da lord che mette in luce quanto ormai sia diventato grande.

Santiago De Martino oggi

Santiago, che ha ormai quasi sette anni, non ha infatti ha ereditato dai genitori soltano la bellezza ma anche lo stile e la passione per la moda. A dimostrarlo c’è una foto risalente a dicembre 2019 in cui il piccolo si è lasciato immortalare con un’espressione seria e impassibile seduto su una poltrona in velluto.

Visualizza questo post su Instagram Il mio principino #S Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 16 Dic 2019 alle ore 9:48 PST

Ciò che non è passato inosservato è il suo outfit invernale che lo rende quasi un piccolo principe: camicia bianca, pantaloni in velluto color ruggine, stivali stile Ugg e cappotto teddy bear in blu.

Tutto ciò che di più trendy ci poteva essere, compresi i risvoltini alle caviglie che sono ormai un must per essere alla moda.

A condividere lo scatto è stata Belén, che nella didascalia ha scritto orgogliosa “Il mio principino” con anche l’hashtag #S, ovvero l’iniziale del suo nome. La foto è stata molto apprezzata anche dagli zii: in particolare Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, ha commentato con un “che stile!“, che lascia presagire come il piccolo di casa Rodriguez, sebbene ancora alle elementari, abbia tutte le carte in regola per diventare un modello.