Ascolti tv: C’è Posta per Te re del sabato sera

Maria De Filippi si conferma ancora una volta regina indiscussa del sabato sera con il suo C’è posta per te, che fa ancora incetta di ascolti tv. Niente da fare per Alberto Angela su Raiuno.

Ascolti tv: Maria imbattibile

Ancora una volta Maria De Filippi e il suo C’è posta per te si confermano i numeri uno del conquistano sabato sera televisivo. Niente da fare per Alberto Angela che neanche nell’ultima puntata di “Meraviglie – La Penisola dei tesori” riesce ad eguagliare il record dia scolti del programma competitor. Il programma di Canale 5, infatti, chiude conpiù di 5 milioni di spettatori, pari al 30.3% di share, mentre il programma di Alberto Angela, su rai Uno, si ferma a 3.677.000 di spettatori pari al 17.2% di share.

Già settimana scorsa avevamo scritto dell’esordio col botto fatto da Maria De Filippi e che di fatto aveva oscurato con la sua ombra Alberto Angela, risucito solamente a fare incetta di ascolti il sabato precedente, quando C’é posta per te ancora doveva tornare in onda con la nuova stagione.

Gli ospiti di serata

Questa volta a rendere ancor più entusiasmante il programma è stata la presenza di Giulia Michelini, emozionata nel veder così tanto amore in una coppia dove la moglia di da più di 10 anni soffre di sclerosi multipla.

Tanta sopresa e ammirazione anche per l’attore spagnolo Antonio Banderas, ospite in studio che ha voluto fare una sorpesa a Marisa e ai figli, spendendo parole docli e di speranza per la donna, invitandola a non mollare e di continuare a lottare per i suoi affetti.