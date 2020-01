Domenica In, Mara Venier ha un problema: “Oggi mi vedrete strana”

Mara Venier ha interrotto Donatella Rettore, ospite a Domenica in, spiegando al suo pubblico il problema che la affligge: "Oggi mi vedrete strana"

A Domenica In non sono mancate le gaffe e i momenti di spensierata ilarità. Nel corso della puntata di domenica 26 gennaio 2020, la padrona di casa, Mara Venier, ha spiegato di avere un problema. Per questo motivo, ha detto rivolgendosi al pubblico a casa e in studio, “mi vedrete strana”.

Domenica In, il problema di Mara Venier

La zia Mara è solita conquistare il suo pubblico tra momenti di commozione e attimi di assoluta comicità. Questa volta ha spaventato il suo pubblico con un annuncio che ha lasciato basiti: “Ho un problema”, ha dichiarato interrompendo la sua ospite Donatella Rettore.

Fortunatamente niente di grave, ma una piccola svista le è costata cara: “Se oggi mi vedete un po’ strana, è perché ho sbagliato occhiali. Ho confuso quelli per vedere da vicino con quelli per vedere da lontano”.

Quindi ha aggiunto con il sorriso: “Oggi qui non vedo niente”. Con un forte applauso, il pubblico ha mostrato il suo supporto.

Durante l’intervista alla famosa cantante, non sono mancanti i momenti in cui ironia e divertimento hanno preso il sopravvento. E le gaffe non sono mancante. Sistemandosi il microfono sul petto, la Venier ha ironizzato sul suo seno e su quel microfono che proprio non le stava. Non si è fatta attendere la risposta della Rettore: “Questi sono i tuoi gioielli di famiglia”, le ha detto riferendosi al suo seno prosperoso. Risate e applausi hanno animato lo studio e le due protagoniste della scena si sono proprio divertite.



Intanto Mara Venier si prepara a Sanremo. Amadeus, infatti, non ha mai tenuto nascosto il desiderio di averla al suo fianco sul palco dell’Ariston.

“Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila”. La Venier, accettando con gioia il bell’invito, si è detta “onorata” e ha commentato: “Senza tacchi, ma ci sarò”. Domenica 9 febbraio, il giorno successivo all’attesissima finale del Festival, la conduttrice tornerà sul palco dell’Ariston per la tradizionale puntata di Domenica In speciale Sanremo, in cui si esibiranno i 24 big in gara.